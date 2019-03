Santa Eulària destinarà 100.000 euros a ajudes per al lloguer

Publicado 18/3/2019 18:37:19 CET

EIVISSA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Santa Eulària ha aprovat les bases de la convocatòria d'ajudes per al lloguer corresponents a 2018 i destinarà un total de 100.000 euros, que podran suposar un màxim de dues mensualitats de lloguer.

Els beneficiaris seran persones que abonin fins a 1.200 euros al mes per una casa situada en el municipi. Hauran d'estar empadronats a Santa Eulària, com a mínim, des de dos anys abans i el contracte de lloguer haurà de ser com a mínim d'un any, a més de contemplar-se un nivell d'ingressos màxim per accedir a la convocatòria.

Segons ha informat l'Ajuntament, la informació estarà disponible a la web municipal. L'entitat 'Solucionis Legals per Tots' s'encarregarà d'assessorar els interessats sobre la convocatòria. El període de sol·licitud s'obrirà un dia després de la publicació en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) i les ajudes podran demanar-se durant 20 dies hàbils.

L'import de la partida, de 100.000 euros, es repartirà en quatre grups de 25.000 euros cadascun: ajudes per a lloguers de menys de 600 euros al mes; lloguers d'entre 601 i 800 euros; de 801 a 1.000 euros i de 1.001 a 1.200 euros al mes. Si alguna secció no esgotés la partida, el romanent es destinarà a un altre grup.

Pels als requisits per als beneficiaris, aquests hauran de tenir uns ingressos màxims de la unitat de convivència de

22.558,73 euros per a una sola persona. A la xifra s'haurà d'afegir un total de 3.759,80 euros per a cada persona que formi part d'aquesta unitat.

Les rendes més baixes aconseguiran més punts, així com ser una família monoparental o haver perdut una casa per execució hipotecària. També rebran punts si existeix una víctima de violència de gènere o un discapacitat.