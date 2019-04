Santa Eulària ofereix pàrquing gratuït nocturn a 50 places de l'aparcament del Passeig de la Pau

Publicado 2/4/2019 16:57:34 CET

L'Ajuntament de Santa Eulària ha iniciat una fase de proves per oferir estacionament nocturn gratuït regulat amb targeta a 50 places de l'aparcament del Passeig de la Pau.

Una vegada el Consistori hagi obtingut la plena possessió de la instal·lació, l'objectiu és oferir una eina que faciliti l'estacionament nocturn als residents en les mateixes condicions de la zona blava.

La mesura no s'aplicarà diumenges i festius, quan el pàrquing serà de pagament també en aquestes 50 places.

L'Ajuntament ha impulsat aquesta iniciativa per facilitar l'estacionament, especialment a treballadors de la zona.

Per poder usar aquestes places, els usuaris hauran d'aconseguir una de les targetes que l'Ajuntament posarà a la seva disposició. Per aconseguir-les, no serà necessari ser resident, però sí dipositar una fiança de 10 euros que seran retornats quan es retornin les targetes.

En cas de superar el temps establert, els usuaris hauran de pagar la diferència de temps segons les tarifes del pàrquing.

Actualment, l'estacionament en aquesta instal·lació ronda les 400 entrades de vehicles per dia, principalment en horari laboral.