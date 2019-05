Santa Eulària organitza una nova edició del Seminari de Defensa Personal per a Dones

Publicado 6/5/2019 12:55:35 CET

EIVISSA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Santa Eulària ha organitzat el 18 de maig una nova edició del Seminari de Defensa Personal per a Dones, pensada per oferir coneixements bàsics destinats a afrontar una possible agressió i, així mateix, ajudar a adquirir confiança i serenitat davant l'hipotètic cas d'un assalt.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, repeteixen l'activitat a causa de l'èxit de l'anterior edició, amb més de 60 inscrits, i tindrà lloc en el Pavelló Municipal de Santa Eulària el dia 18 de 16.00 a 20.00 hores.

En el taller podran participar dones majors de 18 anys i la inscripció és gratuïta, encara que cal inscriure's prèviament en el mail 'secretariaesport@santaeularia.com' abans del 15 de maig.

La iniciativa està organitzada per la Regiduria d'Esports de Santa Eulària gràcies a la col·laboració del monitor i especialista en defensa personal Eligio Fernández. Fernández és instructor de defensa personal policial i imparteix classes de tir per a personal de seguretat, entre altres coses.