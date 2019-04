Santiago diu que Bauzá "no s'acull als requisits" per a no estar al capdavant de la seva farmàcia

Publicado 5/4/2019 14:23:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del Govern, Fina Santiago, ha explicat aquest divendres que l'expresident del Govern, José Ramón Bauzá, "no s'acull als requisits" que determina la Llei d'Ordenació Farmacèutica de les Illes per a no estar al capdavant de la seva farmàcia de Marratxí, arran de que l'ara número 5 al Parlament Europeu per Cs demanés el nomenament d'un substitut per a l'establiment.

Preguntada per periodistes en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Santiago ha sostingut que el 5 de març Bauzá va fer el primer tràmit per a sol·licitar un substitut al·legant que "ocupava un càrrec públic" i que, finalment, "després de comprovar-se que no era així", l'1 d'abril una resolució va desestimar la seva petició.

L'article 11 de la Llei determina que la Conselleria de Salut haurà de nomenar a un farmacèutic substitut, quan el farmacèutic titular demostri "circumstàncies de caràcter excepcional i limitades en el temps", tals com "baixa per maternitat, malalties que no determinin la incapacitat absoluta del titular o regent, ocupació de càrrec públic o dels òrgans de govern de la corporació col·legial farmacèutica, estudis d'especialització o de formació contínua relacionats directament amb la professió farmacèutica, inhabilitació temporal, o vacances per un període no superior a un mes a l'any".

Segons ha explicat Santiago, la resolució en què desestimaven la seva sol·licitud va tenir el registre de sortida el passat 3 d'abril mitjançant correu certificat i, des d'aquest moment, Bauzá té un mes per a interposar un recurs d'alçada, "que podria allargar els terminis".

Així mateix, preguntada per les possibles repercussions que podria tenir Bauzá si no compleix amb la resolució, Santiago ha apuntat que "el normal seria una sanció i un altre tipus de requeriment", encara que ha reconegut que no disposa de la informació perquè "és una qüestió tècnica".