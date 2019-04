Santiago diu que el cas d'Ángel Hernández "es podria haver evitat amb una regulació" i defensa l'eutanàsia

Publicado 5/4/2019 14:48:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del Govern i consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha assenyalat aquest divendres que el cas d'Ángel Hernández --que va subministrar a la seva dona una substància letal que li va provocar la mort, després que ella li ho demanés-- "es podria haver evitat amb una regulació" i, en aquest sentit, ha defensat l'eutanàsia.

En roda de premsa després del Consell de Govern, preguntada per aquest cas, Santiago ha afegit que l'Executiu autonòmic "està d'acord amb regular l'eutanàsia en l'Estat", encara que "la competència la té el Govern central", i ha explicat que "tothom té dret a viure dignament i també a morir així".

Així mateix, ha declarat que caldria analitzar "com s'explica i com es regula" per a "garantir la informació a la persona que ho estigui pensant", "valorar la situació de cadascun" i que, en definitiva, "fos una decisió meditada".

Cal recordar que Hernández li va subministrar la substància a la seva dona després que ella expressament deixés constància de la seva petició en dos enregistraments. Després de morir, va avisar al Summa i a la Policia, que li va detenir al seu domicili.

Se l'acusa d'un delicte d'homicidi. L'eutanàsia està castigada en el Codi Penal amb penes de sis a 10 anys, segons l'article 143 del Codi Penal. Però contempla una pena inferior en un o dos graus en el cas que "la víctima sofrís una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produís greus patiments permanents i difícils de suportar".