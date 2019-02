De Santos afirma que Rodríguez li va lliurar un sobre amb diners 'negres' pel seu treball a les eleccions de 2003

Publicado 26/2/2019 13:54:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la campanya electoral del PP balear en 2003, Javier Rodrigo de Santos, ha assegurat aquest dimarts durant la seva declaració en el judici pel 'cas Over' que l'ex-delegat del Govern, José María Rodríguez, li va lliurar "un sobre amb 3.000 euros" amb diners 'negres' pel seu treball com a director del gabinet de Jaume Matas en aquesta campanya electoral.

En la seva intervenció com a testimoni, De Santos ha explicat també que "normalment se li pagava per transferència" i que no va signar cap document damunt aquest tema. Tal com ha dit, després va comprovar que aquesta quantitat no estava inclosa en la declaració de la renda".

A més, ha assenyalat que després, ja en el seu càrrec de regidor d'Urbanisme, va descobrir que quan s'ordenava obra pública "des del partit es demanaven comissions". "Ho vaig posar en coneixement de Catalina Cirer --l'alcaldessa-- i de Jaume Matas", ha dit.