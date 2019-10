Satse recull 15.557 signatures a Balears perquè el Congrés debati la Llei de Seguretat del Pacient

Publicado 7/10/2019 12:58:35 CET

Segons el sindicat, a Balears fan falta un total de 3.500 infermeres per aconseguir la ràtio europea

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Infermeria Satse ha aconseguit un total de 15.557 signatures de ciutadans i professionals sanitaris de Balears perquè la Llei de Seguretat del Pacient, que ha impulsat a través d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pugui ser debatuda al Congrés dels Diputats i que inclou augmentar el nombre d'infermers per pacient.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, les signatures recollides en totes les comunitats autònomes ascendeixen a 660.564. És la primera vegada que l'organització sindical ha aconseguit superar les 500.000 signatures que la normativa obliga perquè una ILP pugui veure's al Parlament espanyol.

CINC INFERMERS PER CADA 1.000 CIUTADANS

En concret, mentre que a Espanya hi ha cinc infermeres per atendre i cuidar a 1.000 ciutadans, la mitjana europea és de gairebé nou. Segons Satse, a Balears fan falta un total de 3.500 infermeres en la sanitat pública i privada per aconseguir la ràtio europea.

Aquesta situació provoca, per exemple, segons el sindicat, que als hospitals públics hi hagi fins a 21 pacients per cada infermera, quan la ràtio segura es troba entre sis i vuit pacients per cada professional.

Després de l'entrega de signatures, l'Oficina del Cens Electoral té un termini de quinze dies per examinar-les i, posteriorment, remetrà al Congrés dels Diputats la norma si constata que les mateixes compleixen amb els requisits exigits.

Encara que s'ha procedit a la dissolució de les Corts Generals per la convocatòria de noves eleccions generals, Satse ha estat informat que la seva Iniciativa Legislativa Popular es manté "viva" per ser debatuda en la propera legislatura.

El secretari autonòmic del sindicat, Jorge Tera, ha afirmat que espera que Espanya pugui convertir-se al primer país europeu i un dels primers del món a comptar amb una llei estatal que establirà una ràtio segura de pacients per cada infermera i infermer.

"Aquesta Llei ens beneficiarà a tots i totes, perquè els pacients rebran una atenció més segura, humanitzada i de major qualitat; la infermeria treballarà amb una menor càrrega laboral, la qual cosa repercutirà positivament en la seva salut i seguretat en el treball, i el sistema sanitari serà més eficient i econòmic", apunta Tera.

Des de Satse agraeixen el suport demostrat per tots els ciutadans de Balears que han signat la Iniciativa Legislativa Popular.