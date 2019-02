SCB assegura que 27 dels 32 llibres de text de secundària analitzats contenen "un adoctrinament molt subtil"

Publicado 21/2/2019 18:14:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de Societat Civil Balear (SCB), Tomeu Berga, ha assegurat aquest dijous que 27 dels 32 llibres de text de secundària analitzats contenen "un adoctrinament molt subtil" que "manipula" als alumnes des d'1r de l'ESO fins 2n de Batxillerat.

"Es tracta d'un treball realitzat per 42 voluntaris amb 28 lectors que estan analitzant aquests llibres de secundària que s'utilitzen en el 80 per cent dels centres públics i concertats de Balears per a matèries com a Geografia i Història, Economia, Història d'Espanya i Llengua i Literatura", ha explicat en declaracions a Europa Press.

En concret, ha esmentat exemples com els de el llibre de Llengua i Literatura de 4t de l'ESO de l'editorial Vicens Vives, que recull diversos textos en els quals "es critica als que s'adapten si hi ha al grup un castellanoparlant o s'afirma que parlar castellà és de ser molt de dretes".

També ha esmentat altres exemples com l'analitzat al llibre d'Història d'Espanya de Vicens Vives on es parla del "Regne de Catalunya dins de la Corona d'Aragó" quan, segons ha defensat, "Catalunya tenia corts però no era un regne".

Així mateix, ha assenyalat que aquestes dades suposen "un avanç" dels resultats de l'estudi, que es faran públics al maig i s'enviaran als pares dels estudiants i a l'opinió pública ja que, al seu judici, "no és vàlid denunciar-ho davant els organismes oficials" del Govern o de l'Executiu central que "sistemàticament menyspreen i desoeixen aquests informes". "Aquesta denúncies arribaran fins als tribunals i el Parlament Europeu si veiem motius suficients", ha afegit.

A més, Berga ha insistit que els alumnes de Balears corren "un perill molt més greu" que els de Catalunya perquè, segons ha assenyalat, "el catalanisme no s'ha atrevit a aquests nivells d'adoctrinament" i "la comunitat autònoma amb més perill d'adoctrinament és Balears". "Aquí neixen generacions adoctrinades sense cap oposició per part dels partits", ha criticat.