Seijas pregunta al Govern per Vox en el ple i Armengol contesta que no vol fer-los "propaganda"

Publicado 19/3/2019 11:26:52 CET

Seijas insta el Govern a denunciar Vox davant Fiscalia per un possible delicte d'odi cap al moviment feminista

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas ha preguntat aquest dimarts a la presidenta del Govern, Francina Armengol, per les acusacions de Vox en Balears al moviment feminista, al que la presidenta ha contestat que no vol fer "propaganda" a aquest partit nii donar-los "un altaveu".

La presidenta ha recordat que la pregunta de Seijas s'emmarcava en la sessió de control al Govern pel que avançat que contestaria acord a la política impulsada per l'Executiu. "No contribuiré a la propaganda" ha incidit. Per la seva banda, Seijas ha instat el Govern a denunciar Vox davant Fiscalia per un possible delicte d'odi cap al moviment feminista i ha suggerit que el PSIB "mira cap a un altre costat" perquè "a mesura que Vox puja, de manera proporcional creix el vot utilitari al PSOE".