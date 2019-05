El servei de Menjar a domicili a Marratxí duplica en un any el nombre d'usuaris

Publicado 8/5/2019 13:34:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

El servei de Menjar a domicili, integrat en el Servei d'Ajuda a domicili (SAD), ha duplicat a Marratxí el nombre d'usuaris l'any que porta en funcionament, en passar dels deu que tenia el principi els 21 que té dia d'avui.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en un comunicat, el servei de Menjar a domicili es presta per part de l'Ajuntament, a través d'un contracte signat amb Creu Roja, per al repartiment del menjar, el sopar o de tots dos àpats a casa dels usuaris que així ho sol·licitin: per norma general es tracta de persones d'edat avançada que necessiten una dieta equilibrada i que, al mateix temps, no sempre tenen possibilitat de cuinar.

El cost del menjar és de 6,3 euros mentre que en el cas de rebre el menjar i el sopar és de 9,8 euros per encàrrec.

En el cas d'optar per solament rebre el sopar, el cost és de 3,4 euros; aquesta opció és més excepcional i sol correspondre amb persones que reben el menjar en un centre de dia.

En tot cas, des de Serveis Socials s'estudia la capacitat econòmica de l'usuari potencial (o, si escau, de la unitat familiar en la qual s'integra) per determinar fins a quin punt es pot rebaixar el cost dels àpats amb la possibilitat, fins i tot, de quedar a cost zero.

"Estem satisfets amb l'acceptació que està tenint a Marratxí el servei des del moment en què es va engegar, fa un any. És una iniciativa que va néixer perquè des de Serveis Socials consideràvem que hi havia una necessitat d'atendre aquesta qüestió i també perquè hi havia una certa demanda social", ha explicat la coordinadora de Serveis Socials de l'Ajuntament, Marta Serra.

En tot cas, Serra ha reivindicat la "implicació" dels serveis de salut, "ja que les persones majors solen prestar més atenció a les recomanacions i els missatges que els pugui dirigir en un moment donat el personal mèdic".

Així mateix, ha afegit que "des del punt de vista dels hàbits alimentaris, sobretot la població de més edat, ha de canviar el xip i apostar decididament per una dieta potser no tan saborosa però sí molt més equilibrada i saludable".

Així, el servei de Menjar a domicili brinda la possibilitat als usuaris de rebre el menjar, el sopar, o tots dos àpats, per a cadascun dels dies de la setmana, inclosos els caps de setmana.

En tot cas, el repartiment, a càrrec de personal de Creu Vermella, es duu a terme cada dos dies.

En aquest sentit, Serra ha explicat que "tots els menús (tant els convencionals com els adaptats a persones diabètiques) responen les directrius que en primer terme fixa el metge de capçalera de cada usuari i després preparen els nutricionistes de Creu Roja".

Les persones interessades a rebre aquest servei de Menjar a domicili han de personar-se en les dependències de Serveis Socials (carrer de Cabana, en el nucli de Sa Cabana) per emplenar la seva sol·licitud.