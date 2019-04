El Servei de Salut contracta el subministrament de tires reactives per a determinar la coagulació de la sang

Publicado 5/4/2019 14:39:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Salut la contractació del subministrament per als centres sanitaris de tires reactives amb cessió d'analitzadors portàtils i d'accessoris per a determinar la coagulació de la sang per un valor de 778.800 euros.

Així ho ha informat en roda de premsa posterior al Consell de Govern la portaveu adjunta de l'Executiu autonòmic, Fina Santiago, qui ha concretat que la contractació es planteja per a un període de dos anys, si bé pot prorrogar-se un any més.

Segons ha explicat Santiago, les tires reactives permeten fer "anàlisis ràpides" als pacients amb periodicitat mensual per a determinar "el seu nivell d'anticoagulants de la sang i, en conseqüència, determinar la dosi exacta de medicament que necessiten"

Durant l'execució del contracte, l'empresa adjudicatària desenvoluparà una prova pilot amb un mínim de 60 pacients que requereixin un sistema de telecontrol/autocontrol, amb l'objectiu de millorar el control de la malaltia en el domicili.