Serveis Socials acull l'última reunió de la legislatura del Consell de Cooperació de Balears

Publicado 21/3/2019 10:40:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Serveis Socials ha acollit l'última convocatòria d'aquesta legislatura del Consell de Cooperació per al Desenvolupament de Balears on s'ha presentat la memòria anual de la Direcció general de Cooperació de 2018 i, així mateix, s'ha aprovat el Pla Anual per aquest 2019.

En un comunicat, la Conselleria ha explicat que la sessió ha estat presidida per la consellera Fina Santiago i durant la trobada s'ha informat també que s'ha obert la convocatòria de subvencions a entitats que duen a terme projectes de cooperació per un import de 3.050.000 euros.

En aquest sentit, Santiago ha afegit que, en breu, es publicaran les convocatòries corresponents a projectes de postemergencia humanitària amb un import de 350.000 euros, la convocatòria de subvencions a projectes de Sensibilització i Educació al Desenvolupament per valor de 545.000 euros i la d'ajudes a Cooperen, en la qual es destinaran 50.000 euros.

En la reunió s'ha informat també del projecte europeu 'Medtown' i s'ha valorat "positivament" l'organització i celebració del Festival d'Altres Cinemes per part de la Conselleria, dirigit a "sensibilitzar sobre la realitat del continent africà".

La Conselleria ha recordat que, aquest Consell s'ha reunit en onze ocasions durant la legislatura i, a més de Serveis Socials, està integrat per la de Presidència i per altres agents de la Cooperació, com, per exemple, la Coordinadora d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament o entitats sense ànim de lucre.