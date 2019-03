La Simfònica inclou en l'onzè concert de la temporada el guitarrista Rafael Aguirre i el mestre Sergio Alapont

Publicado 18/3/2019 14:14:13 CET

El concert, celebrat aquest dijous a Palma, es repetirà a l'Auditori de Manacor el divendres

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura ha presentat l'onzè concert de la temporada de l'Orquestra Simfònica, que se celebrarà aquest dijous dia 21 de març a les 20.00 hores a l'Auditorium de Palma, dirigit pel mestre Sergio Alapont i que comptarà amb la presència del guitarrista Rafael Aguirre.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, el guitarrista malagueny interpretarà el 'Nocturn d'Andalusia' de L. Colom, mentre que la Simfònica interpretarà 'Rapsòdia Espanyola' de. M. Ravel.

A més de l'Auditorium de Palma, aquest concert es repetirà dia 22 de març a l'Auditori de Manacor, a les 20.00 hores, seguint així un dels objectius del Pla de Cultura. En concret, es tracta de la línia 9 d'actuació sobre territori i proximitat on està recollit en la mesura 43 el fet de potenciar l'activitat cultural a altres llocs de Balears diferents a Palma.

El guitarrista Rafael Aguirre ha actuat a 33 països, i ha aconseguit 13 primers premis internacionals (entre els quals figuren nombrosos referents del seu instrument com el Concurs Tàrrega, a més del Pro Musicis de Nova York). El guitarrista malagueny ha actuat en sales com el Carnegie Hall de Nova York, el Concertgebouw, el Seoul Arts Center de Corea del Sud o la nova Elbphilharmonie d'Hamburg.

Sergio Alapont ha estat premiat com a millor director d'Orquestra a Itàlia el 2016 per Gbopera Awards, és un dels directors espanyols amb més projecció internacional actualment. És director musical de l'Orizzonti Festival i director resident de la Suzhou Symphony Orchestra. Ha desenvolupat una excepcional carrera professional, dirigint orquestres com la London Philharmonic Orchestra, Orchestre National de Île-de-France de París o la Danish National Symphony.