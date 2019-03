Sis ajuntaments de Balears van tancar 2017 sense deute

Publicado 18/3/2019 13:37:33 CET

Palma i Eivissa superen els 10 milions de deute en aquest any

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

Sis ajuntaments de Balears --Banyalbufar, Campos, Consell, Deià, Selva i Ariany-- van tancar el 2017 sense deute segons les últimes xifres recollides per l'Observatori del Govern Local de la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) que pretén "fomentar l'estudi de la realitat municipal de les Illes".

Les xifres també revelen que el total del deute públic de 49 dels 67 ajuntaments ascendeix a més 85 milions d'euros i solament es coneix aquesta xifra, ja que encara hi ha 18 ajuntaments que no han tancat els pressupostos de l'any 2017, o almenys, no han fet entrega d'ell al Ministeri d'Hisenda.

A part dels Ajuntaments amb un deute zero, hi ha consistoris amb un deute públic menor als 1.000 euros com Muro, Alcúdia i Santa Margalida i qui supera els 10 milions són Eivissa, amb 13,9, i Palma, amb 22,4.

Així mateix, els ajuntaments destinen un percentatge mitjà de 8,41 per cent de la despesa del seu pressupost a pagar el deute i els qui dediquen més partida econòmica a reduir el deute són els consistoris d'Eivissa, amb, un 21,5 per cent; Son Servera, amb un 19,9 per cent o Llucmajor, amb un 18,8 per cent.

No obstant això, les dades són relatives si es consulten altres indicadors també disponibles, ja que "per exemple, Eivissa acumulava al banc un superàvit de 16,9 milions d'euros a causa de la Llei d'Estabilitat Pressupostària del 2012 (més coneguda com a Llei Montoro) que manté bloquejats els doblers del superàvit i impedeix invertir-los en infraestructures i contractacions de persones".