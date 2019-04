Sis projectes de Balears finançats amb fons Feder, declarats com a bona pràctica el 2018

Publicado 19/4/2019 17:26:29 CET

El pressupost total dels sis projectes valorats és de 40,5 milions

PALMA DE MALLORCA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sis projectes balears de 2018 finançats amb fons europeus Feder, i un estudi per a la diversificació econòmica, han estat considerats com a Bona Pràctica pel Ministeri d'Hisenda, amb la qual cosa l'arxipèlag se situa com la segona regió amb més projectes considerats bona pràctica per darrere d'Andalusia, que té vuit.

Així ha informat aquest divendres la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme en una nota de premsa.

El pressupost total dels sis projectes valorats com a Bona Pràctica és de 40,5 milions d'euros. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) aporta pràcticament la meitat de la inversió.

Es tracta d'actuacions en àrees com a salut, educació, transport públic, administració digital, patrimoni i biologia aplicada. En concret, s'inclouen els projectes d'adquisició i manteniment dels sistemes d'informació i equipament a bord del transport sanitari, que en el primer any de funcionament ha donat atenció a un total de 150.745 pacients; subministrament i instal·lació d'una caixa cofre per al centre de processament de dades corporatiu, per 32.820 usuaris públics; l'electrificació del corredor ferroviari Enllaç-Manacor; instruments de ciència ciutadana per a la detecció i control de la vespa invasora; la construcció d'un nou institut d'educació secundària a Santa Maria; i actuacions de protecció i conservació del patrimoni històric a Mallorca -pels projectes de Reforma i adequació de la instal·lació elèctrica del Castell de Capdepera i el de posada en valor del centre històric d'Alcúdia-.

A part d'aquests projectes finançats amb Fons Europeus, també s'ha reconegut com a bona pràctica l'Estudi d'Economia del Coneixement, encarregat per la Direcció general d'Innovació i Investigació per poder reorientar els recursos disponibles en Balears cap a àrees de l'economia del coneixement i de la innovació.

En aquest cas, ha estat reconegut pel projecte 'Knowledge & Innovation for SME's' d'Interreg Europe (KISS), així com pel Ministeri d'Hisenda. La iniciativa balear ha estat valorada per la seva contribució a l'estratègia d'innovació regional. El director general d'Innovació i Investigació, Pep Lluís Pons, ha presentat el projecte tant a Hamar (Noruega) com a Madrid.