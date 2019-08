Publicado 27/8/2019 18:31:34 CET

SOIB Empreses entrevista a 122 persones per cobrir 70 llocs de treball a Ferrovial per netejar edificis de Palma

PALMA DE MALLORCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servei SOIB Empreses ha entrevistat aquest dimarts a 122 candidats per ocupar 70 llocs de treball que ofereix l'empresa Ferrovial per netejar edificis i locals de Palma, dels quals 50 són per a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat del 33 per cent o més.

Segons ha informat aquest dimarts la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en una nota de premsa, en el primer torn d'entrevistes, de les 122 persones, 67 han acreditat una discapacitat d'un 33 per cent o superior i, finalment, més de 25 persones tindran opcions d'incorporar-se a la plantilla.

Després de la presentació genèrica de grup i d'una breu explicació del procés, quatre tècniques del SOIB i dos representants de Ferrovial han realitzat les entrevistes personals.

Les contractacions s'iniciaran de forma gradual a partir del pròxim mes de setembre. És la primera jornada de selecció que fan conjuntament el SOIB i Ferrovial.