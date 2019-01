Son Espases celebrarà la seva segona carrera el diumenge 24 de febrer amb dos recorreguts de quatre i vuit quilòmetres

Publicado 14/1/2019 18:01:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital de Son Espases celebrarà el pròxim 24 de febrer la seva segona carrera amb dos recorreguts de quatre i vuit quilòmetres, amb l'objectiu de "promoure l'activitat física i l'esport com a elements fonamentals per millorar el benestar i la qualitat de vida".

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, la carrera, que començarà a les 11.00 hores, tindrà el recorregut de quatre quilòmetres que s'iniciarà davant de l'Escoleta per seguir pel Camí de Son Espases-Camí de la Real, Camí del Vaig moldre d'en Terra-Ctra. Valldemossa i, finalment, Escoleta Son Espases, on estarà situada la meta.

La prova absoluta de vuit quilòmetres consistirà a fer dues voltes pel mateix recorregut que la popular i cadascuna de les proves tindrà la seva pròpia classificació masculina i femenina. A més, a diferència de l'any passat, en l'edició d'aquest any hi haurà una classificació per edats.

La iniciativa està oberta a tothom que vulgui participar i està dirigida tant els professionals de Son Espases com a totes les persones que vulguin gaudir de la carrera.

L'edat mínima per participar en la prova absoluta és de 16 anys, mentre que per a la prova popular és de 14 anys, sent necessària l'autorització dels pares o del tutor per a les persones menors de 18 anys.

Les inscripcions s'han de fer online abans del dia 22 de febrer, on també es pot consultar el reglament de la carrera. Una part dels diners recaptats amb la carrera es destinarà als projectes que consideri la Comissió d'Humanització de l'Hospital.