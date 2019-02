Son Espases estrena vuit habitacions per a nens amb càncer i els seus familiars

Publicado 13/2/2019 14:41:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Universitari de Son Espases ha finalitzat les obres de vuit habitacions adaptades per a nens amb càncer i els seus familiars, unes obres que han suposat una inversió de 400.000 euros per part de la Conselleria de Salut.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicat que aquestes accions entren dins de la voluntat de millora de les infraestructures sanitàries d'aquesta legislatura i s'efectuen per a complir "amb el compromís de nens pacients que necessiten uns espais lluminosos i més humans" en moments "complicats", com és una malaltia com el càncer.