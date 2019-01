Son Espases és el millor hospital de Balears per quart any consecutiu, segons l'IEH 2018

Publicado 28/12/2018 10:11:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Des. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Coordenades de Gobernança i Economia Aplicada ha presentat la quarta edició de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH 2018) i ha determinat que l'Hospital Universitari de Son Espases es consolida en la primera posició del rànquing balear, i ocupa per quart any consecutiu aquest lloc.

Segons ha informat l'Institut en un comunicat, en segona posició es troba l'Hospital Són Llàtzer que ascendeix des de la tercera posició, igual que la Clínica Rotger que també ascendeix un lloc en el rànquing, ocupant la tercera posició.

La novetat aquest any la marca l'Hospital Ca Misses d'Eivissa, que entra de nou al rànquing, situant-se en la cinquena posició, tancant la classificació juntament amb l'Hospital Quirónsalud Palmaplanas que passa del segon al quart lloc.

L'Índex, elaborat mitjançant enquestes a prop de 2.000 professionals de la salut en tota Espanya, mesura l'excel·lència sobre la base dels resultats i percepcions dels professionals que treballen als centres o en el seu entorn.

El IEH de l'Institut Coordenades entén l'excel·lència hospitalària com la suma de qualitat assistencial, atenció personalitzada i eficiència dels recursos. Amb uns resultats que transcendeixen el nombre total de serveis oferts als centres per centrar-se en la qualitat i valoració dels mateixos.

MILLORS HOSPITALS D'ESPANYA

Una edició més, i per quart any consecutiu, la Fundació Jiménez Díaz encapçala la classificació, afermant-se com el millor hospital d'Espanya d'acord amb l'opinió de la gran mostra de professionals consultats.

L'Hospital Universitari La Pau recupera la segona posició, mentre que l'Hospital Clínic de Barcelona, descendeix del segon al tercer lloc.

També és ressenyable la pujada de l'Hospital Universitari Clínic Sant Carlos a la quarta posició (respecte a la setena de l'edició anterior).

"El benestar i la salut dels ciutadans són fonamentals per al creixement i desenvolupament d'un país i a Espanya podem estar orgullosos de comptar amb una sanitat exemplar, fruit de caràcter universal de la seva atenció, la qualitat i compromís dels seus professionals, amb una reputació internacional que ens situa entre els millors sistemes sanitaris del món", ha assenyalat el Vicepresident Executiu de l'institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambas.