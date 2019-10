Son Llàtzer acull la II Jornada de Lactància Materna del Sector Migjorn

Publicado 17/10/2019 17:30:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Universitari Son Llàtzer ha acollit la II Jornada de Lactància Materna del Sector Migjorn per donar a conèixer el treball dels professionals de l'àrea materna i infantil d'aquest sector sanitari en relació amb la divulgació i el suport a la lactància materna com a millor manera de proporcionar a l'infant els nutrients que necessita.

L'acte ha estat organitzat per la Comissió de Lactància del Sector Migjorn, un òrgan creat el 2009 i format per matrones, infermeres i auxiliars de l'àrea materna i infantil de Son Llàtzer i dels centres d'atenció primària adscrits, a més de ginecòlegs, metges residents, pediatres i representants dels grups de mares que donen suport a la lactància materna.

En la Jornada s'han abordat vuit temes sobre la lactància materna: les alteracions musculoesquelètiques que poden afectar a la succió; com i quan introduir l'alimentació complementària; com compaginar la lactància materna en incorporar-se al lloc de treball; la hipogalàctia en l'infant que no guanya pes; com es realitza l'extracció prenatal del calostre; com funciona el banc de llet i, finalment, s'han ofert dades sobre els coneixements sobre lactància materna dels professionals implicats.

Els ponents han recordat els beneficis d'aquesta pràctica perquè "la conscienciació creixi en l'entorn social i laboral", on consideren que "encara és necessària la normalització".

Segons han explicat, alguns d'aquests beneficis són la facilitació del vincle afectiu amb la mare, la protecció contra les al·lèrgies i les infeccions, la prevenció de l'obesitat, la hipertensió i la diabetis.

Malgrat això, han assenyalat que no tots els beneficis són per a l'infant: la lactància materna ajuda a la mare a recuperar-se després del part, disminueix en certa manera el risc de contreure càncer de mama i d'ovaris i genera benestar emocional. A més, la lactància materna és una de les mesures més efectives de salut pública, doncs fomenta l'estalvi econòmic i ajuda a protegir el medi ambient.

Son Llàtzer treballa per implantar de la forma més generalitzada possible la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut respecte a la lactància materna exclusiva fins als sis mesos de vida i, a partir d'aquesta edat, introducció de l'alimentació complementària mantenint la lactància materna com a mínim fins als dos anys. El 2018, la taxa de lactància materna al moment de l'alta dels 2.007 parts atesos a l'Hospital va ser del 81,43%.

D'altra banda, per reforçar la lactància materna i resoldre dubtes van ser citades en el Lactari de Son Llàtzer 1.683 famílies.