Son Llàtzer reconeix públicament el suport dels benefactors que fan possible l'activitat de Somriure Mèdic

Publicado 28/1/2019 13:47:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Universitari Son Llàtzer ha agraït públicament el suport dels benefactors que fan possible que Somriure Mèdic desenvolupi la seva activitat al centre hospitalari, amb programes basats en l'humor com a teràpia i en el potencial del pallasso com a eina terapèutica.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, el grup de benefactors està format per Obra Social 'la Caixa', l'Ajuntament de Marratxí, Riu Hotels, My Sea House Hotels i la Conselleria de Serveis Socials del Govern.

Durant l'acte d'agraïment, que ha tingut lloc a l'Hospital, el gerent, Francisco Marí, ha donat la benvinguda als assistents i ha destacat la importància de Somriure Mèdic tant per als pacients com per als professionals.

Així mateix, s'ha visionat un vídeo realitzat pel Servei de Neonatologia de Son Llàtzer en el qual s'emfatitza la importància de la col·laboració entre Somriure Mèdic i l'Hospital com a instrument per apropar-se als pacients i als usuaris.

L'associació sense ànim de lucre Somriure Mèdic és pionera a Espanya en la utilització de pallassos per acompanyar als pacients dels hospitals i va ser declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior en 2004.