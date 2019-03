El SPIB i la FeSP s'adhereixen a la vaga del 8M per la "igualtat real" en el sector de la comunicació

Publicado 7/3/2019 10:50:16 CET

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) han manifestat aquest dijous la seva adhesió a la vaga feminista que tindrà lloc el divendres pel Dia Internacional de la Dona amb l'objectiu d'aconseguir "una igualtat real" al sector de la comunicació.

Segons ha informat el SPIB en un comunicat, les dones són les que "més sofreixen la situació d'inestabilitat laboral del sector" donat que "un 7,6 per cent més de dones que d'homes tenen un contracte temporal".

Així mateix, han denunciat que siguin elles les que de forma majoritària opten per acollir-se a excedències o reduccions de jornada quan la situació familiar així ho requereix, així com que set de cada deu periodistes cobrin menys de 1.600 euros mensuals i una de cada tres s'hagi sentit discriminada en el treball per raó de sexe.

Aquests són les dades de l'última enquesta del SPIB, que mostren que "encara estem lluny d'aconseguir una igualtat real al sector de la comunicació".