La 'startup' Muebly's viatjarà a Silicon Valley després de guanyar el programa d'emprenedors Explorer UIB Palma Space

Publicado 2/7/2019 17:42:26 CET

En l'edició d'enguany s'han desenvolupat catorze projectes d'emprenedoria

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La startup Muebly's, impulsada per Albert Gelabert Mena i Aitor Roca Romero, ha estat escollida com a millor projecte del concurs Explorer UIB Palma Space 2019, per la qual cosa ha obtingut una plaça per viatjar a Silicon Valley per visitar el principal ecosistema tecnològic del món.

Així ha informat PalmaActiva a través d'una nota en la qual han detallat que Gelabert i Roca s'uniran a 55 joves emprenedors corresponents als guanyadors dels programes Explorer Space de la resta de l'Estat, d'Argentina i de Portugal.

L'agenda del viatge, que començarà el 31 d'octubre, inclou una setmana d'activitats entre les quals destaquen visites a empreses tecnològiques com Google, Facebook, Apple o Airbnb, a més de classes magistrals a l'universitat de Standford o de contactes amb inversors. L'objectiu és accelerar el desenvolupament de les startups dels joves emprenedors, internacionalitzar els seus projectes i teixir sinergies per al seu futur professional.

A la tornada del viatge, els 56 guanyadors assistiran a la Ciutat Grup Santander de Boadilla de la Montaña, en la qual un jurat seleccionarà els tres millors projectes guanyadors globals d'Explorer 2019, que rebran 30.000, 20.000 i 10.000 euros, respectivament.

PROGRAMA EXPLORER 'JOVES AMB IDEES'

El programa Explorer 'Joves amb Idees', impulsat per Santander Universitats amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Fueib) i de PalmaActiva, posa el focus en la promoció del talent jove, l'esperit emprenedor i la creació d'idees innovadores.

En l'edició d'enguany s'han desenvolupat un total de catorze projectes d'emprenedoria. Es tracta de Gestoria del Marí, Muebly's, Reldi, Suport Ambiental, DevGrower, Home or Not, THODUC, Podóbulum, MyTicket, Educa el teu cor en la natura, Wadagoo, Plugdata.io, Hotel2Day i Miombos.

A l'acte de clausura d'aquesta edició, celebrat aquest dimarts l'edifici universitari de Sa Riera, han assistit el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo Andrés; el representant de SECOT Balears, Bernadí Seguí; el director d'Institucions Territorials de Balears del Banc Santander, Ángel Juan Lluna; el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, Jordi Llabrés; i el director de la Fueib, Luis Vegas.

SOFIA MATEO, FINALISTA DEL WOMAN EXPLORER AWARD 2019

D'altra banda, a l'acte s'ha donat a conèixer el nom de la finalista del Woman Explorer Award. Es tracta de Sofia Mateo Ortega, qui en el mes de novembre optarà als 20.000 euros de premi d'aquesta categoria que premia l'emprenedoria amb nom de dona.

El propi ha fet el responsable del projecte Plugdata, Germán Martínez, qui ha estat escollit com a finalista en la categoria Disruptive Technology Explorer Award, per la qual cosa optarà a 3.000 euros de premi per desenvolupar el seu projecte.

Cal assenyalar que, en edicions anteriors, el programa Explorer ha afavorit la creació de desenes d'empreses i ha potenciat els projectes de més de mig centenar d'emprenedors.