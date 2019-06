Stop Desnonaments demana "mobilització màxima" davant cinc desnonaments prevists aquesta setmana a Mallorca

Publicado 23/6/2019 18:21:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Juny (EUROPA PRESS) -

L'entitat Stop Desnonaments ha demanat una "mobilització màxima" davant la realització de cinc desnonaments per impagament del lloguer previstos per a aquesta setmana a Mallorca, en la qual només aquest dimarts tres famílies estan pendents d'un llançament hipotecari.

Així, el dimarts a les 11.30 hores està previst un desnonament a Palma, concretament al carrer Pablo Iglesias número 49. Segons ha explicat Stop Desnonaments, la inquilina es va retardar en el pagament del lloguer a causa de dificultats de salut i va oferir un acord a la propietat, que segons sosté Stop Desnonaments, posseeix també un establiment hoteler i deu immobles.

Precisament la propietat ha rebutjat l'acord "a dies del llançament", previst per a aquest dimarts a les 11.30 hores, encara que Stop Desnonaments ha convocat una protesta legal una hora abans per paralitzar-lo. Cal recordar que aquest dissabte prop d'una vintena de persones es van concentrar per protestar per aquest llançament.

CINC RESOLUCIONS DE L'ONU DES DE MARÇ

Precisament aquest dimarts també està previst un llançament hipotecari a les 10.00 hores a Campos, concretament al carrer Menorca número 57. Es tracta del desnonament per impagament del lloguer amb opció de compra d'una família els membres de la qual pateixen diferents graus de discapacitat i "un delicat estat de salut", segons assenyala Stop Desnonaments.

També el dimarts està previst un desnonament al carrer Aragó número 380 de Palma, en aquest cas a una família amb sis fills menors d'edat que viuen a un habitatge que abans era propietat d'un banc i que ara ho és d'un fons d'inversió, per la qual cosa el banc ja no seria el propietari legal de l'immoble ni "tindria capacitat per executar un desnonament", explica Stop Desnonaments.

Es tracta de la mateixa família que ha rebut una resolució de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) favorable a la paralització del desnonament.

Des de Stop Desnonaments han assenyalat que l'ONU ha emès cinc resolucions favorables a la paralització de desnonaments a Balears des del passat mes de març, unes resolucions que, segons l'entitat, "demostren que les administracions han de posar-se les piles, realitzar polítiques d'habitatge efectives i oferir alternatives habitacionals a les famílies més vulnerables".

Finalment, Stop Desnonaments ha avançat que aquest dimecres està previst el llançament hipotecari d'una parella i de dos menors d'edat en un habitatge del barri de Son Gotleu. A més, aquest dijous està previst el desnonament d'una família monoparental amb una menor de dos anys i una dona amb dependència al carrer Joan de Saridakis número 24.

SOL·LICITUD DE REUNIONS

Des de Stop Desnonaments han assenyalat que l'entitat ha sol·licitat reunions amb la regidora de Model de Ciutat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, així com amb el regidor de Benestar Social de Cort, Antoni Noguera, i la regidora d'Igualtat del Consistori palmesà, Sonia Vivas, "sense obtenir resposta".

L'entitat sí ha concretat una reunió a principis de juliol amb l'alcalde de Palma, José Hila.