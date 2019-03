Successos.- Cinc persones ateses després de declarar-se un petit foc a un vagó del metre en la Intermodal

Publicado 19/3/2019 16:19:23 CET

No ha provocat danys personals directes però una de les persones ha caigut i les altres quatre han sofert un atac d'ansietat

La circulació està sent restablida i se circula amb horaris de finalització de setmana

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

Cinc persones han estat ateses --quatre per crisis d'ansietat i una amb una contusió a l'espatlla-- després de declarar-se un petit foc al sostre d'un vagó del metre que estava estacionat en l'Estació Intermodal de Palma, segons ha informat el SEIB 112.

Pel seu costat, els Bombers de Palma han explicat que el foc s'ha escampat per una superfície petita, de no més de 30 centímetres de diàmetre, i que no ha provocat danys personals directes.

Les persones han estat ateses pel Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061, que ha desplegat un gran dispositiu a causa que l'incident s'ha produït en la Intermodal.

En concret, una de les persones ha caigut i l'altres han sofert una atac d'ansietat. Una d'aquestes ha estat trasllada a l'Hospital de Son Llàtzer.

Des del SEIB 112, han concretat que el foc s'ha produït damunt les 12.12 hores a causa d'un curtcircuit a la zona del pantògraf del vagó d'un tren sense passatgers. També han assenyalat que l'incendi ha estat extingit pels operaris de l'estació.

Inicialment, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) han detingut la circulació de l'estació, excepte la de la línia M1 de metro Palma-UIB que "no s'ha vist afectada a cap moment" i que circula amb normalitat en els dos sentits.

Damunt les 15.00 hores, la normalitat estava sent restablida i se circulava amb horaris de finalització de setmana. El servei Manacor-Palma de les 15.25 hores i el de sa Pobla-Palma de les 15.07 hores ja han estat programats per sortir "pràcticament" a la seva hora, amb "molt pocs minuts de retard".