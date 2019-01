Comencen a preparar la necròpsia de la balena encallada a Cala Millor amb la dissecció

Actualizado 28/1/2019 11:03:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Gen. (EUROPA PRESS) -

Els efectius que intervenen a l'operatiu, membres del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib) i de Palma Aquarium, per realitzar la necropsia de la balena encallada a la sorra de Cala Millor han preparat la carpa per començar a treballar i han començat amb la dissecció i la retirada de la balena, de 15,45 metres.

Segons han informat responsables del Palma Aquarium a Europa Press, estan esperant l'arribada de personal des de Barcelona i encara no saben per quant temps es desenvoluparà l'operació, que té com a objectiu conèixer les causes de la mort d'aquest animal.

La decisió de realitzar l'autòpsia 'in situ' es deu a la impossibilitat de retirar l'animal completament de la sorra que està encallat a la platja des de dissabte a la nit.

Des de les 09.00 hores, un operatiu format per biòlegs, veterinaris i tècnics està actuant per realitzar l'exploració del cos de l'animal. Al costat d'ells també estan presents agents de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca.