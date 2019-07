Successos.- Desallotgen un edifici d'habitatges de Palma per un incendi causat per una paella oblidada al foc

Publicado 19/7/2019 10:36:23 CET

Així ha quedat la cuina del pis de so Cladera incendiat per una paella oblidada al foc - ACIE BOMBERS DE PALMA

PALMA DE MALLORCA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendi causat per una paella oblidada al foc ha obligat aquesta nit a desallotjar un edifici d'habitatges del carrer Cala Gran, a Son Cladera (Palma).

Els fets van ocórrer al voltant de les 23.30 hores d'aquest dijous. Segons han informat fonts de la Policia Nacional a Europa Press, van rebre un avís perquè sortia molt fum d'una finestra del quart pis.

A l'arribada dels efectius, un jove va indicar a la Policia que l'habitatge era seu i que dins estava la seva germana. Va lliurar les claus del pis als policies, que van entrar a la casa, que estava plena de fum. A la cuina hi havia foc.

Els agents van localitzar la dona adormida al menjador, la van despertar i la van treure a l'exterior. Després van desallotjar l'edifici al complet per precaució fins a l'arribada dels Bombers, que van apagar el foc. No hi va haver ferits.

La causa de l'incendi va ser una paella que s'havien deixat oblidada a la cuina, que ha quedat totalment cremada.