Successos.- El detingut per la desaparició d'una dona a Eivissa participa en la reconstrucció del cas

Publicado 21/2/2019 11:57:59 CET

EIVISSA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sospitós per la desaparició de Nuria Ester Escalante a Eivissa ha participat aquest dijous en una reconstrucció de les últimes hores que va poder passar la dona en zones de Sant Antoni, segons ha confirmat la Guàrdia Civil. L'operatiu s'ha desenvolupat a S'Arenal.

Després de no participar en la primera reconstrucció dels fets, una de les advocades que participa en el cas, Marta Matarredona, va informar Europa Press que el detingut no havia rebutjat col·laborar, sinó que al desembre no va participar "perquè no ho havia entès bé i no sabia a què es referien".

La lletrada també va explicar que el detingut, d'origen polonès, va assegurar davant el jutge que no és ell qui apareix en vídeos gravats per càmeres de seguretat de Sant Antoni i només es reconeixia en els últims fotogrames.

L'home va confirmar que el dia de la desaparició havia estat passejant amb la desapareguda, però va insistir que ell no és la persona que apareixia en determinats fotogrames.

El detingut va afirmar que qui apareix en les imatges empenyent un carretó amb alguna cosa dins és un escocès enviat al seu país d'origen en estar reclamat per les autoritats judicials.