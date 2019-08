Successos.- Dues pasteres més arriben aquest divendres a Eivissa i Formentera

Publicado 9/8/2019 10:09:31 CET

EIVISSA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una pastera amb unes 10 persones ha arribat aquest divendres a Cala Olivera, en el municipi de Santa Eulària (Eivissa), segons ha informat la Delegació del Govern a Balears.

De moment, han estat detingudes vuit persones indocumentades, probablement d'origen algerià, i no hi ha menors entre ells. Els efectius policials mantenen un dispositiu activat per si han de produir-se noves detencions.

Així mateix, també aquest divendres ha arribat una pastera al litoral de Formentera. De moment hi ha set detinguts, també d'origen algerià, i entre ells hi ha un menor.

Els menors seran custodiats per Fiscalia i traslladats al Centre depenent del Consell d'Eivissa, mentre que la resta seran posats a la disposició del jutge després de ser custodiats per la Policia Nacional.