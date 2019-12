Mor la dona de 76 anys que va ser atropellada per un camió d'Emaya

Actualizado 14/12/2019 19:35:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dona de 76 anys que va ser atropellada per un camió d'Emaya el passat dia 3 de desembre al carrer Lledoner de Palma ha mort aquest dissabte, segons ha confirmat l'Ajuntament.

El succés va tenir lloc entorn a les 11.00 hores del dimarts de la passada setmana, en aquest moment un policia nacional fora de servei va realitzar un torniquet a la dona en la cama esquerra, ja que estava perdent molta sang.

Posteriorment, la dona va ser atesa en el lloc dels fets per serveis sanitaris i "urgentment" traslladada a l'Hospital de Son Espases, on aquest dissabte ha mort al no poder superar les "greus ferides" que va sofrir.

El marit de la víctima, que estava al costat d'ella quan va succeir l'atropellament, també va requerir al moment del succés d'assistència sanitària per trobar-se en estat de schock.