Successos.- Precinten un local a Sant Antoni que actuava com a associació de fumadors de cànnabis de forma clandestina

Publicado 7/10/2019 16:13:22 CET

Local precintat a Sant Antoni (Eivissa) - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni ha procedit a precintar un local que actuava de forma clandestina com a associació de fumadors de cànnabis, segons ha informat l'Ajuntament.

En un comunicat, han explicat que l'operació s'ha desenvolupat al costat de la Guàrdia Civil. Els agents van iniciar la investigació per les sospites policials i les nombroses queixes veïnals registrades sobre aquest local, situat en el carrer Walter Benjamin.

La Policia Local va comprovar que accedia gent que no era membre del suposat club de cànnabis i es va traslladar la informació a la Guàrdia Civil. Al llarg de l'estiu, els agents de tots dos cossos de seguretat han fet un seguiment de l'establiment per determinar la legalitat de l'activitat del local i s'ha comprovat que s'estaven cometent infraccions penals per la venda de substàncies estupefaents en la via pública, la qual cosa suposa un delicte contra la salut pública.

A més, per la seva banda, el departament d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament va dur a terme una inspecció per realitzar un control de l'activitat, comprovant-se que el local no tenia llicència d'activitat. El club de fumadors va seguir funcionant, una vegada es va notificar la seva paralització i clausura amb l'advertiment que el seu incompliment comportaria la seva execució forçosa.

Després d'incomplir l'ordre, els cossos de seguretat van procedir al registre domiciliari el dissabte i es van confiscar d'una gran quantitat de substàncies estupefaents i van detenir el gerent de l'associació cannàbica.

Una vegada realitzades totes les diligències judicials pertinents, la Guàrdia Civil va passar a disposició judicial al detingut, mentre que la Policia Local, amb agents adscrits a la Unitat de Medi ambient, va realitzar les gestions oportunes per procedir al precinte del local.

Finalment, després de comprovar la documentació de l'activitat, l'Ajuntament de Sant Antoni va decretar el tancament del local al no disposar de llicència i no complir amb la normativa actual.