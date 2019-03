Successos.- Sufoquen un incendi en un polígon d'Inca que ha que calcinat una nau industrial amb dues empreses

Publicado 16/3/2019 11:51:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Mallorca han sufocat un incendi produït en una nau industrial del Polígon d'Inca que ha calcinat completament la instal·lació en la qual operaven dues empreses.

Segons han informat Bombers de Mallorca a Europa Press, l'incendi s'ha produït a les 23.06 hores d'aquest divendres al carrer del Sastre del Polígon Can Matzarí d'Inca en una nau en la qual se situa un taller mecànic i una altra empresa.

Al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions dels Bombers de Mallorca procedents dels parcs de Sóller, Inca, Manacor i Alcúdia, a més d'un sergent i dos tècnics.

La nau està precintada i ha quedat afectada totalment, encara que no s'ha pogut confirmar quants vehicles hi havia a l'interior. A més, la planta superior d'una nau contigua a la instal·lació en la qual s'ha produït l'incendi ha quedat afectada encara que l'accés a través de la planta inferior està habilitat. No s'han sofert danys personals.

Els Bombers han sufocat les flames completament a les 08.50 hores d'aquest dissabte.

Per la seva banda, l'alcalde d'Inca, Virgili Moreno, ha agraït a través del seu compte social en Twitter el treball realitzat pel dispositiu que ha participat en l'extinció de l'incendi i s'ha posat a la disposició dels afectats per la situació.