Sugranyes creu que Camps hauria d'haver manifestat les seves discrepàncies amb el PP "a l'inici de la legislatura"

Publicado 26/2/2019 12:36:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Menorca, Misericòrdia Sugranyes, ha argumentat aquest dimarts que si el diputat Antoni Camps no estava "d'acord amb certs principis i valors del PP" hauria d'haver manifestat aquestes discrepàncies "a l'inici de la legislatura i no ara".

En declaracions als mitjans des del Parlament, Sugranyes ha reconegut que la incorporació de Camps a Vox no els ha enxampat per sorpresa perquè la "tònica" del diputat era que "mai callava res" i "fa un parell de mesos" que ho "insinuava". Camps no ha assistit aquest dimarts al ple, on tenia plantejada una pregunta al Govern que no s'ha formulat.