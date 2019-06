El Suprem anul·la la sentència del TSJIB sobre la llei de policies locals

Publicado 28/6/2019 14:51:01 CET

Els policies interins mantenen "plena cobertura legal" amb aquesta decisió, que també ordena el retorn de les diligències al TSJIB

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) ha estimat el recurs de cassació presentat per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de Balears davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes (TSJIB) que no reconeixia la capacitat d'exercici de l'autoritat als policies locals interins de Balears. Així, s'anul·la aquesta sentència i els interins mantenen "plena cobertura legal" amb aquesta decisió, que també ordena el retorn de les diligències al TSJIB.

Segons la sentència de la sala contenciós administrativa del Tribunal Suprem, la qüestió de la cassació planteja "en realitat la constitucionalitat davant un conflicte de competències creat entre la normativa estatal de base modificada i la normativa autonòmica preexistent". El ponent del Suprem afirma que, en aquest cas, l'únic tribunal competent per dictaminar la resolució d'aquests conflictes competencials és el Constitucional.

Així, s'indica que la sentència del TSJIB va ser plantejada sense promoure la qüestió d'inconstitucionalitat que hagués motivat el pronunciament de l'Alt Tribunal.

D'aquesta manera el Suprem ha estimat la cassació plantejada per l'Advocacia de la Comunitat, anul·la la sentència del TSJIB i obliga a retornar al Superior de Justícia de Balears les diligències, perquè es procedeixi a la verificació de la constitucionalitat.

Aquest fet suposa que els cossos de Policia Local mantenen "plena operativitat" i la configuració que li atorga la legislació autonòmica, tant la llei 4/2013 com el Decret Llei 1/2017.

REDUIR LA TAXA D'INTERINITAT

Des de l'Executiu autonòmic, han emfatitzat que aquesta norma "ha esperonat la convocatòria de processos extraordinaris d'estabilització" de plantilles de Policia Local als cossos de Balears, per "reduir la incidència" dels interins i fomentar la creació de noves places fixes de funcionari de carrera.

En concret, el marc legal habilitat pel Govern que ha suposat el Decret Llei 1/2017 i la nova Llei 11/2017 de coordinació de policies locals que modifica la llei de 2013 ha permès al Govern i als ajuntaments engegar diversos processos per reduir la taxa d'interinitat de les policies locals.

En conjunt, quan al gener de 2020 culminin els diferents processos, s'hauran convocat més de 400 places fixes de policia local en 50 municipis, que hauran estabilitzat les plantilles i reduït la interinitat dins dels cossos policials.

El Govern té en marxa el segon procés d'oposicions de policies locals per reduir la taxa de personal interí en aquests cossos, amb una oferta de 104 places en 15 municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa, després d'haver culminat un primer procés el 2018 per 161 places en cinc municipis de Mallorca.

Aquest marc legal habilitat per la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques des de 2017 també possibilita que els ajuntaments convoquin processos selectius de manera autònoma per reduir la interinitat dels cossos policials de proximitat. Mitjançant aquesta via, a la qual han optat prop de 30 municipis hi ha previstes convocatòries per més de 140 places de funcionari.