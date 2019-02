Surt a licitació la prova pilot per a la recuperació d'aqüífers a Menorca

Publicado 4/2/2019 18:06:48 CET

MENORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha informat aquest dilluns que el passat 31 de gener es va publicar la licitació del contracte per dur a terme una prova pilot de reutilització d'aigua regenerada per a la recuperació d'aqüífers sobreexplotats a Menorca, en el terme municipal de Sant Lluís, amb un pressupost de 488,89 euros, que anirà a càrrec de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Amb aquest contracte es podran determinar els paràmetres d'operació de la infiltració, comprovar la millora ambiental que suposa la infiltració en l'àmbit local i determinar la viabilitat econòmica de l'actuació en altres llocs i altres escales.

La prova consisteix en la instal·lació d'una planta pilot de tractament avançat i infiltració d'aigües regenerades per estudiar la infiltració com a possible mesura de recarrega d'aqüífers.

El contracte es divideix en quatre lots i té una durada de 20 mesos. S'instal·larà una planta d'osmosis inversa amb capacitat de tractament d'entre 100 i 200 metres cúbics al dia i es faran dos pous d'infiltració i un mínim d'11 piezòmetres de control a diferents distàncies.

Es preveu la dotació amb equipament de control en totes les instal·lacions i la realització d'un estudi d'alternatives d'operació de la recàrrega per garantir la preservació de l'aqüífer abans de la prova pilot.

La prova d'infiltració tindrà una durada d'un any. Com a resultat de la prova es comptarà amb un model per avaluar els efectes de la infiltració sobre els nivells piezomètrics i la qualitat de l'aigua subterrània a mitjà i llarg termini, la simulació de diferents escenaris i la valoració dels seus costos.

S'ha escollit la depuradora de Sant Lluís per la qualitat de l'aigua depurada de la planta, tant per l'absència d'activitat industrial potencialment contaminant de la zona com pels diferents graus de tractament disponibles a la mateixa instal·lació.

La pressió humana a les illes i els diferents escenaris de creixement de població i de canvi climàtic fan necessària la cerca de noves fonts de recursos, que permetin al mateix temps tancar el cicle de l'aigua.

Segons han explicat, inspirats en altres experiències de recarrega d'aqüífers amb aigua regenerada dutes a terme en altres països, com a Alemanya i a Califòrnia, amb aquest contracte es vol estudiar el potencial de la reutilització d'aigües regenerades per la recarrega d'aqüífers.