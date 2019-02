Teresa Palmer acusa Armengol de passar-se "quatre anys mentint sobre el REB" i demana accelerar les negociacions

Publicado 6/2/2019 14:31:33 CET

El PP creu que Armengol "es lleva del mig en dir que el REB és cosa de Sánchez" i critica que l'acord "cada setmana és imminent"

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP al Congrés dels Diputats per Balears, Teresa Palmer, ha acusat aquest dimecres a la presidenta del Govern, Francina Armengol, d'haver-se passat "quatre anys mentint sobre el Règim Especial de Balears". Per aquest motiu, ha presentat una proposició no de llei en la qual reclama al Govern d'Espanya que acceleri les negociacions.

Segons ha informat el PP en una nota de premsa, la proposta demana que la modificació del REB tingui efectes des de l'1 de gener de 2019.

Palmer ha titllat d'"escàndol" i "engany" l'actuació d'Armengol, dient que porta "quatre anys fent propaganda". "No només no ha aconseguit res, sinó que a més ha perjudicat directament els ciutadans de Balears", ha dit la diputada, referint-se a "la devolució a Madrid del règim fiscal especial que es va signar en 2015 i que suposava un estalvi fiscal per a autònoms i empreses de 190 milions anuals".

A més, Palmer ha criticat la "descaradura" d'Armengol perquè creu que ara "es lleva del mig en dir que el REB és cosa de Sánchez".

Per tot això, la diputada mallorquina ha insistit que l'arribada de Pedro Sánchez al Govern "ha suposat dir no al REB i rebaixar la inversió en la Comunitat".

"Les reivindicacions d'Armengol s'han convertit en submissió", ha lamentat, censurant que "cada setmana és imminent" l'acord del nou REB. "L'imminent és que Armengol abandoni el Consolat", ha ironitzat Palmer.