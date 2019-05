El termini per optar a una ajuda destinada a la promoció cultural d'Eivissa es tancarà el 18 de juny

Publicado 28/5/2019 11:56:25 CET

EIVISSA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El termini per sol·licitar ajudes destinades a activitats culturals per a la promoció cultural a Eivissa estarà obert entre el 29 de maig i el 18 de juny, segons ha informat el Consell Insular.

Les ajudes aniran destinades a activitats realitzades entre l'1 d'agost de 2016 i el 31 de març de 2019 i es convoquen en dues modalitats per a la promoció cultural a Eivissa.

En concret, per a l'edició d'obres que impliquin el foment i la promoció de la cultura d'Eivissa es destinaran 70.000 euros, amb un import màxim per ajuda de 10.000 euros.

També per al foment i la promoció de la cultura de l'Illa hi haurà 180.000 euros, amb un import màxim per a cada ajuda de 15.000 euros. Segons ha informat el Consell, podran optar a les ajudes les persones físiques i jurídiques privades, comunitats de béns i administracions locals d'Eivissa que hagin realitzat diferents activitats.