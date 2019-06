Terraferida demana desclassificar 475 hectàrees edificables de la Serra de Tramuntana protegides per la UNESCO

Publicado 25/6/2019 14:49:59 CET

L'entitat assenyala que el Pla Territorial permet edificar més de 14.000 habitatges als 19 municipis de la Serra declarats 'Paisatge Cultural' per la UNESCO

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

L'associació Terraferida ha demanat aquest dimarts al futur Govern que desclassifiqui 475 hectàrees edificables que queden a diferents municipis de la Serra de Tramuntana, declarats 'Paisatge Cultural' per la UNESCO l'any 2011, segons ha informat l'entitat en una nota.

"Terraferida demana als partits del Pacte que afrontin la realitat urbanística i desclassifiquin l'excés de sòl edificable a la Serra, és l'única forma possible per preservar els valors naturals d'una zona que hauria de ser la joia de la corona i que està sotmesa a una pressió urbanísica mai vista", han expressat des de l'entitat.

En aquest sentit, el col·lectiu en defensa del territori ha assenyalat que les 475 hectàrees de sòl vacant a la Serra permetrien la construcció de 14.371 habitatges, que podrien albergar a 36.000 habitants, segons un estudi sobre sòl vacant de Mallorca realitzat per la conselleria de Territori del Govern.

"PRESSIÓ IMMOBILIÀRIA" A LA SERRA

Així mateix, han indicat que els 19 municipis de la Serra inclosos a la zona UNESCO concentren el 22,6 per cent del sòl vacant de Mallorca i han alertat sobre "l'enorme pressió immobiliària" que viu l'Illa i, especialment, la Serra.

"Moltes persones veuen amb frustració com s'obren nous carrers i s'aixequen promocions de luxe per tots els municipis de la Serra, convertida en un gran mercat de l'habitatge destinat gairebé exclusivament a milionaris estrangers", han censurat.

Així, Terraferida s'ha referit a Escorca, Deià i Puigpunyent com els tres municipis de la Serra que tenen una major superfície edificable per habitant i un potencial de creixement més gran, del 195 per cent, del 142 per cent i del 73 per cent. Les xifres, segons l'entitat, són "desproporcionades" i, "de no corregir-se, aboquen a una desfiguració urbanística, social i ambiental" dels municipis.

DECLARACIÓ DE 'PAISATGE CULTURAL' DE LA UNESCO

El col·lectiu ha recordat que el juny de 2011 la Serra de Tramuntana va ser declarada Paisatge Cultural per la UNESCO, encara que han lamentat que no s'hagi rebaixat el creixement urbanístic previst en els plantejaments. En aquest sentit, Terraferida ha censurat que les administracions porten onze anys sense aplicar mesures per frenar noves urbanitzacions.

"Cal remuntar-se onze anys per trobar l'última mesura de protecció del territori dictada a Mallorca per frenar algun tipus de desenvolupament urbanístic, com va ser la Llei 4/2008 elaborada pel Segon Pacte de Progrés amb Gabriel Vicens com a conseller", han expressat des de l'entitat.

"Des de llavors, les rebaixes en la protecció, amnisties urbanístiques i les lleis a la carta han estat la tònica habitual", han censurat des de l'associació, que ha recordat que la nova Llei d'Urbanisme a Balears (LUIB) permet als ajuntaments desclassificar sòl vacant sense serveis a cost zero.