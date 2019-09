Tornen a detenir a l'home al qual se li va imposar una ordre d'allunyament de Mallorca per robatoris a l'Aeroport

Publicado 4/9/2019 18:02:25 CET

L'home, que ja va ser detingut al març i a l'agost, va continuar robant a turistes a Son Sant Joan després de ser posat en llibertat

PALMA DE MALLORCA, 4 Set. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha tornat a detenir a Palma a un home de 38 anys acusat de diversos furts a l'Aeroport, al qual se li va imposar una ordre d'allunyament de Mallorca.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, es tracta d'un ciutadà d'origen algerià al qual se li imputaven diversos furts, i, a més, ara també se li imputa un delicte de trencament de mesura cautelar.

L'home, arrestat com a presumpte autor de diversos furts en l'aeroport l'agost passat, havia d'abandonar l'Illa en 24 hores des de la seva posada en llibertat. Malgrat la prohibició de residir a Mallorca, quan va sortir lliure el 17 d'agost, va continuar cometent furts en les instal·lacions aeroportuàries.

La Policia va rebre nous avisos per robatoris a turistes a Son Sant Joan i, en revisar les càmeres de seguretat de l'aeroport, van comprovar amb sorpresa que es tractava del mateix individu. Per això, es van establir diversos dispositius policials fins que van aconseguir localitzar l'home divendres passat.

ES FEIA PASSAR PER UN VIATGER

Per cometre els furts, el sospitós es vestia com un passatger, pel que es passejava amb una bossa de viatge per no aixecar sospites. Omplia la borsa parcialment amb rotllos de paper higiènic perquè no es veiés buida, i la utilitzava per ocultar els objectes sostrets als viatgers. A més, ocultava el seu rostre amb gorres i ulleres. Així, l'home aprofitava moments de distracció de les víctimes per robar efectes personals.

En alguns d'aquests furts el detingut va forcejar amb les víctimes en donar-se aquestes compte de la sostracció d'una de les seves maletes, i fins i tot es va iniciar una persecució per l'aeroport.

Segons la Policia, l'home no utilitzava un patró concret de franges horàries per cometre els robatoris. A l'agost, el sospitós va ser detingut a l'aparcament de la planta de facturació quan tractava de barrejar-se amb passatgers que esperaven un autobús.

L'home ja tenia antecedents policials per furts i també va ser detingut a l'aeroport el març passat.