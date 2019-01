Tota la plantilla d'informatius d'IB3 a les Pitiüses secunda la vaga per exigir millores laborals

Actualizado 16/1/2019 14:03:14 CET

EIVISSA, 16 Gen. (EUROPA PRESS) -

Tots els treballadors d'informatius subcontractats per IB3 a Eivissa i Formentera han secundat la vaga convocada per sol·licitar que s'internalitzi el personal i s'igualin les condicions laborals.

En un comunicat, la plantilla ha explicat que, després d'un últim intent de desconvocar la vaga, han decidit seguir amb les protestes i realitzar l'atur convocat, ja que creuen que "no s'han atès peticions que són indispensables per continuar amb el servei".

Segons han lamentat, "no hi ha un compromís ferm d'igualar les condicions del personal que desenvolupa la mateixa tasca, ja que els nous contractats cobren menys".

Al mateix temps, han afirmat que els salaris dels qui treballen a l'ens públic des dels seus inicis ja "són precaris". "Tampoc hi ha intenció de fer efectiva la internalització del personal subcontractat", han reiterat.

Els treballadors han assegurat que l'oferta 'in extremis' presentada aquest dimarts per l'empresa, Govern i IB3 sí oferia l'increment de l'IPC, "que ja s'havia pactat i no s'està complint", a més d'altres propostes com negociar un conveni propi per pal·liar les desigualtats socials.

Els treballadors a les Pitiüses han considerat que les propostes són "del tot insuficients" i és "bàsic que s'igualin els salaris de manera urgent", fent efectiva la internalització del servei.