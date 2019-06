Un total de 10 investigadors i 18 joves qualificats s'incorporen a l'Institut d'Investigació Sanitària Balear

Publicado 7/6/2019 16:28:36 CET

Un total de 10 investigadors contractats a través del programa 'Folium' i 18 joves qualificats, a través del programa 'Jotresdos', s'han incorporat aquest divendres a l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (Idisba).

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, la consellera de l'àrea en funcions, Patricia Gómez, ha assistit a l'acte de benvinguda on ha destacat que puguin desenvolupar els seus coneixements i experiència en un institut d'investigació sanitària que aquest any ha obtingut l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III.

"Estic segura que serà una experiència inoblidable i molt enriquidora. Suposa una gran oportunitat per totes i tots vosaltres, ja que entreu a formar part d'un institut d'investigació sanitària de primer nivell on, sens dubte, podreu desenvolupar tots els vostres coneixements, guanyar una experiència única, compartir amb professionals molt qualificats i implicats i gaudir d'un molt bon entorn de treball", ha assenyalat Gómez.

Cal recordar que el programa 'Folium' s'emmarca dins del Projecte FUTURMed, un talent per a la medicina del futur, convocatòria finançada pel Pla Anual 2017 de l'impost de turisme sostenible (ITS) i cofinançada en un 50 per cent en el marc del PO FSE 2014-2020 de les Illes Balears.

El programa s'ha centrat en la captació de talent investigador en l'etapa postdoctoral perquè s'incorporin a grups d'investigació i afavoreixin la potenciació de les línies d'investigació.

El projecte 'Jotredos', per la seva banda, està integrat al Programa 'SOIB Joves-Qualificats Sector Públic Instrumental/Ajuntaments 2019', que promou la contractació de joves en situació d'atur d'entre 18 i 29 anys amb l'objectiu que adquireixin experiència laboral sobre els aspectes que prèviament han estudiat.

Més concretament, els contractes són en modalitat de pràctiques, tenen una durada de 15 mesos, i estan promoguts pel Servei d'Ocupació de Balears(SOIB) i finançats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu (FSE).

A l'acte d'aquest matí han assistit també la directora general d'Acreditació, Docència i Investigació en Salut en funcions, Margalida Frontera; el director científic de l'IdISBa, Miquel Fiol, i el director gerent de l'Idisba, David Martínez.