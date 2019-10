Un total de 133 persones detingudes a Eivissa aquest estiu per la venda de drogues i 53 per vendre gas del riure

Publicado 18/10/2019 18:50:04 CET

EIVISSA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un operatiu policial conjunt desenvolupat aquest estiu a Eivissa ha permès la detenció de 133 persones de diferents nacionalitats per venda de droga a petita escala.

Així mateix, 53 persones han estat detingudes per tràfic il·lícit de medicaments, concretament per comerç il·legal d'òxid nitrós conegut popularment com a 'gas del riure', segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

La Guàrdia Civil d'Eivissa i Formentera, en col·laboració amb les policies locals, ha desenvolupat entre juny i la primera setmana d'octubre actuacions específiques contra el consum i tràfic minorista de drogues en zones i locals d'oci.

Les quantitats de droga confiscades en aquest període han estat 160 quilos de marihuana; 10,5 quilos d'haixix; 683 grams d'èxtasis; 450 de speed; 377 grams de cocaïna; 200 de MDMA; 50 grams de ketamina i 5.300 càpsules d'òxid nitrós.

D'altra banda, s'han interposat 446 denúncies per consum o tinença de drogues en llocs, vies i establiments públics.