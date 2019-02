Un total de 155 joves d'Eivissa, contractats a través dels programes del SOIB Jove

Publicado 14/2/2019 14:39:59 CET

EIVISSA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 155 joves d'Eivissa han estat contractats a través dels programes del SOIB Jove desenvolupats a l'Illa, que han comptat amb una inversió de 3,8 milions d'euros.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, al costat del conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha assistit a Eivissa a una jornada per a l'intercanvi d'experiències dels programes del SOIB Jove a l'Illa.

Una trentena de joves que han participat o participen en projectes d'inserció laboral han acudit a l'acte, en el qual Armengol ha ressaltat el "bon acolliment" dels programes per part de joves, empreses i institucions, i ha destacat que els participants "han incrementat de manera significativa" les probabilitats de trobar un treball després, ja que en alguns casos el grau d'inserció laboral arriba al 72 per cent.

En aquest sentit, ha manifestat que, a més dels 155 eivissencos i eivissenques contractats, aquests programes ja han permès la contractació de 2.136 joves de totes les Illes.

D'altra banda, el conseller ha posat èmfasi en l'esforç que s'ha fet aquesta legislatura "perquè el Servei d'Ocupació torni a ser útil i doni resposta a les necessitats dels ciutadans". En aquest sentit, ha explicat que a més de l'important increment de recursos econòmics i humans del SOIB, s'han engegat programes "nous i pioners".

Negueruela ha explicat que l'aposta del Govern pels joves s'ha reflectit en les polítiques d'ocupació engegades i en els joves inscrits en Garantia Juvenil, que han passat de 300 a 31.000 entre 2015 i 2019 i de 50 a 4.117 a Eivissa.

"Els joves inscrits s'han elevat exponencialment perquè ara les institucions no donen l'esquena als ciutadans i ara sí que es fan polítiques d'ocupació que ajuden els col·lectius que més ho necessiten", ha afegit.

SOIB JOVE A EIVISSA

El Govern ha destacat que dins del programa SOIB Jove Qualificats, Eivissa ha registrat 84 beneficiaris, 11 projectes i 2.459.111 euros d'inversió. La taxa d'inserció laboral després de passar pel programa ha estat d'un 58 per cent transcorreguts sis mesos.

Quant a Formació i Ocupació, el programa ha registrat a Eivissa 56 beneficiaris, cinc projectes i 1.053.875 euros d'inversió. La taxa d'inserció laboral després de passar pel programa ha estat d'un 72,6 per cent transcorreguts sis mesos i d'un 79,6 per cent un any després.

Per la seva banda, la Formació Dual que ha combinat formació i treball remunerat s'ha dut a terme en sectors estratègics per a l'economia balear com la nàutica, on s'han desenvolupat a Eivissa tres projectes en l'àmbit del manteniment i reparació d'embarcacions nàutiques.

A Eivissa aquest programa té 15 beneficiaris, tres projectes i 294.744 euros d'inversió. La taxa d'inserció laboral després de passar pel programa ha estat del 41 per cent.

Quant al SOIB Jove Orientació i Itineraris d'Inserció, el programa ha comptat amb 15 beneficiaris i una inversió en el 2018 de 50.956 euros. Són 1.875 beneficiaris en total, si se sumen els de totes les Illes, segons el Govern.