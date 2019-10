Un total de 16 alumnes de secundària participen en el projecte Estalmat per estimular el talent matemàtic

Publicado 7/10/2019 18:08:04 CET

Els coordinadors del programa, el doctor Sebastià Massanet i el doctor Daniel Ruiz; la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern, Amanda Fernández, i el Vicerector de Docència de la UIB, Joan Frau - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

La quarta edició s'ha inaugurat aquest cap de setmana

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 alumnes de 12 i 13 anys de Balears han estat seleccionats per participar durant el bienni 2019-2021 en el projecte Estímul de Talent Matemàtic (Estalmat), sumant-se així als altres 15 seleccionats el passat any per al bienni 2018-2020.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca en un comunicat, tots els seleccionats participaran en un programa formatiu durant dos anys, amb el qual, mitjançant una metodologia d'aprenentatge actiu i lúdic, podran millorar la capacitat de raonament i resolució de problemes.

En aquest sentit, realitzaran tot un seguit de activitats que inclouen sessions setmanals, un campament matemàtic i visites a centres d'investigació científica.

INAUGURACIÓ DE LA QUARTA EDICIÓ

La quarta edició del projecte s'ha inaugurat aquest cap de setmana, amb un acte en el qual van participar els coordinadors del programa, el doctor Sebastià Massanet i el doctor Daniel Ruiz; la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa del Govern, Amanda Fernández, i el vicerector de Docència de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el doctor Joan Frau.

Estalmat és un projecte de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, consolidat a nivell estatal i que a Balears, organitzen conjuntament la UIB i la Societat Balear de Matemàtiques SBM-ICS, amb el suport de la Conselleria d'Educació.