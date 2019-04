Un total de 40 empreses de Menorca s'adhereixen als Segments Estratègics Turístics

Publicado 23/4/2019 17:52:24 CET

MENORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 empreses menorquines han formalitzat la seva adhesió als Segments Estratègics Turístics (Sets), uns espais de treball constituïts pel Govern amb l'objectiu de crear i promocionar productes que facin més competitives a les illes com a destinacions turístiques.

Els Sets són aliances que es constitueixen entre prestadors de serveis i institucions públiques per a desenvolupar productes turístics amb valor afegit.

D'aquesta manera, es plantegen com a taules de treball públic-privades on poder definir estratègies i planificar accions que permetin millorar la competitivitat turística de Balears.

"Les empreses de Menorca han mostrat un gran interès per formar part d'aquests espais de confluència públic-privada, la qual cosa demostra un compromís explícit per millorar com a destinació turística a partir del treball conjunt i l'acord. Només així podem arribar a ser més forts en un món altament competitiu i canviant", ha assenyalat aquest dimecres la consellera insular de Promoció Turística, Maite Salord.

En total, ateses les fortaleses de l'arxipèlag i les tendències del mercat, l'Agència d'Estratègia Turística de Balears (Aetib), els Consells i els diferents sectors empresarials han impulsat la creació dels següents Sets: gastronomia, turisme actiu, cultura, ecoturisme, turisme esportiu, salut, luxe i MICE.

L'acte de presentació a Menorca, celebrat el passat 14 de març i conduït pels presidents i presidentes dels mateixos Sets, va reunir uns 70 representants empresarials de diferents àmbits turístics, que van poder escoltar de primera mà els beneficis que l'adhesió a aquests organismes els podia reportar a títol particular i també el que podia significar per a la millora de la visibilitat, la qualitat i la competitivitat de la destinació en el seu conjunt.