Un total de 94 incidents afecten a 102 hectàrees durant la temporada d'incendis forestals a Balears el 2019

Publicado 14/10/2019 13:24:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Conseller de Medi Ambient i Territori del Govern, Miquel Mir, ha valorat "positivament" els resultats de la campanya d'incendis forestals a Balears durant 2019 que acaba aquest dimarts, i que s'ha resolt amb 94 incidents, vuit dels quals han estat incendis forestals, mentre que 86 han estat conats que han cremat menys d'una hectàrea. En total, s'han vist afectades 102 hectàrees, el 75 per cent de les quals han estat en sòl forestal.

Així s'ha expressat aquest dilluns Miquel Mir en una roda de premsa celebrada en la Central d'Incendis de la Conselleria de Medi ambient, on també ha detallat que en els últims deu anys, la mitjana d'incidents forestals ha estat de 95, molt semblant a la d'aquest any, mentre que, no obstant això, la mitjana d'hectàrees afectades ha estat de 690 hectàrees per any.

Quant a les causes, les negligències i causes accidentals han estat el detonant del 58 per cent dels incendis, mentre que la intencionalitat ha estat la causa del voltant del 14 per cent dels incidents, segons les investigacions dels agents de Medi Ambient. En tercer lloc, les causes naturals (llamps) han originat un 12 per cent dels sinistres de 2019.

Així mateix, el 75 per cent de la superfície forestal afectada aquest any corresponen a l'incendi a Comellar de S'Ermita (Escorca), que va començar el dia 8 de juliol a causa d'un llamp. Els altres dos incendis importants de la temporada respecte a la superfície afectada, han estat els de Casa d'Amunt (Alaró), que es va iniciar el 6 de març i va afectar nou hectàrees, i el de Cala En Basset (Andratx) que va afectar a prop de tres hectàrees i que va ser intencionat.

A més, el conseller ha valorat "la gran capacitat d'actuació i les sinergies logístiques" que té l'operatiu d'incendis forestals de Balears, alhora que ha considerat que "la clau de la defensa contra els incendis forestals recau en l'autoprotecció i la consciència del risc en zones d'interfície urbana forestal".

Per la seva banda, el director gerent de l'Ibanat, Joan Ramon Vilallonga, ha explicat que, una vegada acabada la temporada de risc d'incendis forestals, s'iniciarà l'execució de les actuacions silvícoles previstes en els plans comarcals i en el IV Pla de defensa contra incendis, a més de la millora de les infraestructures necessàries.