Un total de vuit MIR i dues Infermeres Internes Residents s'incorporen a l'Àrea de Salut de les Pitiüses

Publicado 30/5/2019 11:52:51 CET

IBIZA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera formarà aquest any a vuit Metges Interns Residents i a dues Infermeres Internes Residents, en l'especialitat de Tocoginecología.

La nova promoció té una majoritària presència femenina amb nou dones i un home de nacionalitat espanyola en tots els casos.

Segons ha destacat l'Àrea de Salut, un total de set MIR s'incorporaran en l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i un altre més en l'especialitat de Medicina Interna.

Els nous professionals es sumen als 21 MIR que ja es troben en període de formació, dels quals 18 corresponen a Medicina de Família i quatre a Medicina Interna.

Amb les noves incorporacions, l'àrea de Tocoginecología queda amb quatre matrones residents.

Segons han afegit, la formació de EIR és de dos anys, la de Medicina familiar de quatre i la de Medicina Interna de cinc anys.

Amb aquestes incorporacions, hi ha un total de 33 residents a l'Àrea de Salut, amb 29 metges (MIR) i 4 matrones (EIR).

La directora gerent Carmen Santos ha rebut en un acte de benvinguda als nous Metges Interns Residents i a les Infermeres Internes Residents.

D'altra banda, han finalitzat el seu període de formació quatre MIR de Medicina Familiar i Comunitària i dues matrones, dels quals quatre d'ells seran contractats en l'Àrea de Salut, un formarà part del Servei d'Urgències de Can Misses, un altre d'ells anirà al Servei d'Urgències d'Atenció Primària de Vila i les matrones quedaran en Atenció Primària i l'altra en Paritori de l'Hospital Can Misses.

MIR EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA EN 2020

L'Hospital Can Misses ha obtingut acreditació per a comptar amb resident en l'especialitat de Farmàcia Hospitalària per a l'any pròxim.

També es continua treballant perquè les especialitats de Pediatria i Ginecologia i Obstetrícia puguin formar pròximament en Can Misses a nous facultatius.

Per a la directora gerent, "és un doble orgull rebre a una nova promoció de residents i també aconseguir fidelizar al 66 per cent dels professionals que ha rebut formació durant anys i que han decidit quedar-se en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera".