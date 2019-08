'Tots som Cs' es presenta a les eleccions per triar una nova Junta Local del partit a Palma

Publicado 8/8/2019 14:19:43 CET

El grup advoca per "millorar la relació amb els afiliats" i a "fomentar la transparència" dins el partit

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grup d'afiliats a Ciudadanos (Cs) 'Tots som Cs' ha anunciat que es presenta a les eleccions del partit, que se celebraran aquest dilluns dia 12, per triar una nova Junta Local a l'agrupació de Cs Palma.

Segons ha informat el grup a un comunicat, les eleccions s'han convocat d'acord al reglament intern del partit, que insta a nous comicis una vegada han dimitit més de la meitat dels membres d'una Junta, cosa que va passar després de la dimissió d'Alejandro Escriche, Pedro Miró, Miquel Busquets i Maria Amezcua.

La candidatura, encapçalada per Mireya Vall, ha indicat el seu grup "vol acabar amb la falta de professionalitat i la falta de transparència que han provocat la baixa de desenes d'afiliats".

"Volem ser una Junta que representi a tots els afiliats, que no repeteixi els errors comesos fins ara i que trenqui amb la línia actual de prebendes a les llistes", ha destacat Mireya Vall.

ASSEMBLEA D'AFILIATS

'Tots som Cs' es compromet com a primera mesura a convocar una assemblea d'afiliats, on seran convocats els caps de campanya, la secretària d'Organització Joana Capó i, Alejandro Valdivia, per analitzar els resultats autonòmics, cosa que porten esperant els afiliats tres mesos. També, es demanarà que es detallin les despeses de la campanya.

Aquesta candidatura promet treballar per expandir els ideals de Cs a Palma, augmentant notablement el nombre d'afiliats i animar-los a una participació activa, a través de coordinadors de districte.

L'objectiu d'aquesta candidatura és recuperar la comunicació cap als afiliats, realitzant notes informatives de les juntes realitzades i sol·licitant al grup municipal que una vegada al mes informi de les seves actuacions a la Junta de l'agrupació.

La candidatura 'Tots som Cs' també explica en la seva llista amb Lourdes Lucio, com a candidata a Secretària; Patricia Conrado, com a candidata a responsable de ciutadania i mobilitat; Àngels Mercer, com a candidata a responsable de logística; Ramón Oliver, com a candidat a responsable de les associacions i Juanjo Serra, com a responsable de Xarxes i Comunicació.