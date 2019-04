Tradueixen a Cuba al català el llibre 'D'Andratx a Batabanó' en l'aniversari de l'agermanament entre ambdues ciutats

Publicado 2/4/2019 16:15:43 CET

El llibre 'D'Andratx a Batabanó' ha estat traduït a Cuba al català pel 25è aniversari de l'agermanament entre ambdues ciutats, a la Fira del llibre de Mayabeque (Cuba).

Segons ha informat Unesco Mallorca en un comunicat, l'exemplar és una producció conjunta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de l'Ajuntament d'Andratx, coordinats pel Centre Unesco de Mallorca, imprès a Badia Gràfica i editat per Editorial Ramón Llull.

En 180 pàgines, conté textos en castellà, 84 fotografies del Museu de Batabanó, recuperades i restaurades pel fotògraf Oscar Pipkin i textos en català, traducció realitzada per Beatriz Laffita Menocal, presidenta de la Càtedra de Cultura Catalana de la Universitat de l'Havana, que també va presentar el treball en la Facultat d'Arts i Lletres de la Universitat de l'Havana.

La migració de mallorquins a Cuba al segle XIX i principis del segle XX, va ser documentada, entre d'altres, pel fotògraf Arnaldo Pou en Batabanó, on els immigrats van treballar en la pesca i la producció de carbó. Pou va progressar econòmicament i en arribar la revolució la seva casa va ser abandonada per les seves filles que prèviament, en un gest d'ira, van trencar centenars de fotos.

Aquestes van ser recuperades pel grup de joves de Batabanó que les van guardar en el museu. La reproducció digital, restauració i impressió en paper fotogràfic, formen ara parteix del seu patrimoni.

Els textos en castellà, escrits per Vicente Robinson Echeverría, Orna Robinson Echeverría, Joan Miralles i Montserrat, Joana Catalá, Katia Rouarch, Juan Carlos Guridi i Oscar Pipkin, van ser traduïts per Beatriz Laffita Menocal a l'Havana i el seu estil no va ser corregit, en homenatge a un idioma que després de 100 anys, ha crescut amb les variacions pròpies del lloc.