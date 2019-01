Tres centres d'Eivissa han d'acreditar el seu projecte lingüístic per ordre del TSJIB després de la demanda d'un pare

Publicado 30/1/2019 12:06:43 CET

EIVISSA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els col·legis d'Es Vedrà, el CEIP Ca Guerxo i Col·legi Mare de Déu dels Neus hauran d'acreditar el seu projecte lingüístic per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) i arran de la demanda d'un pare contra la Conselleria d'Educació i Universitat.

El demandant, Francisco López, en declaracions a Europa Press ha informat que és l'última part del procés judicial iniciat en 2017 quan va poder comprovar com el seu fill "no podia matricular-se en un centre en el qual s'impartissin classes en castellà".

López ha relatat que aquests col·legis no tenen exposats a les webs els seus projectes lingüístics i, així, demostraran que "als centres públics de Balears no s'imparteix el castellà". Segons ha dit, no cerca que el català no s'imparteixi als centres, sinó que s'ensenyi de manera "equitativa" al costat del castellà.

L'objectiu, ha reiterat, és "salvaguardar els drets" del seu fill i que el cas no es repeteixi, sense importar-li les crítiques o ofenses que, ha dit, ha rebut a través de les xarxes socials. "L'objectiu final de la demanda és demostrar al Govern central, que tampoc ho ha de creure, que en els col·legis públics d'Eivissa als nens de tres a sis anys no se'ls imparteix gens en castellà", ha conclòs.